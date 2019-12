Juan Carlos Pallarols

El orfebre platero argentino Juan Carlos Pallarols contó en diálogo con RADIO LATINA que el presidente electo, Alberto Fernández, le solicitó que escribiera la leyenda 'Argentina de pie' en el bastón que usará este martes 10 de diciembre, cuando asuma la presidencia de la Nación.

El bastón además está hecho con una madera llamada burundi proveniente de las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa, y cuya utilización fue bendecida mediante una ceremonia Qom.

"He confeccionado varios bastones para países como Paraguay, Ecuador y al primero que le hice fue a Perón en el '73. En en ese momento trabajaba en una joyería y cada tanto hacíamos bastones de mando", comenzó en comunicación con Ari Paluch en el ciclo "El Exprimidor".

"Después hice en el '83, me llaman para entrar en la licitación y me lo piden a mí. Desde entonces todos los presidentes usaron bastones hechos por mí. A mí me da un placer inmenso, en una época de mi vida no había posibilidad de votar y lo sentía como una falta", comentó.

"Yo soy la sexta generación y tengo a mis hijos excelentes profesionales y a mi nieta que tiene 24 años y se dedica a esto. Los bastones son de la época de Mitre y Sarmiento. Las costumbres fueron cambiando, en esa época los amigos le hacían el bastón y la banda al presidente", dijo.

"La frase que los presidentes quieran que se vea en el bastón es libre, Alberto me pidió "Argentina de Pie", Menem en su momento me dijo que grabe el dibujo de su hijo fallecido que era un sol de un cuaderno de primaria", reveló

Por otra parte, respecto de la ceremonia que se realizó con la madera con la que fue utilizada el bastón que usará Fernández, Pallarols dijo que "fue muy espiritual, yo no sabía que había que pedir permiso a la naturaleza, y fue eso lo que hicimos con la comunidad Qom. Ellos hablaban en otro idioma, cantaron bailamos todos y se hizo un agradecimiento".