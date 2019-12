La vicepresidenta saliente Gabriela Michetti abrió esta mañana la Asamblea Legislativa a la espera de la llegada de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que jurarán como Presidente y Vicepresidenta por los próximos cuatro años. Al momento de nombrarlos hubo un fuerte aplauso para ambos.



El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, izó la bandera y luego los presentes entonaron el Himno nacional.

En los palcos del recinto de la Cámara baja se ubicaron el designado jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los futuros ministros Eduardo "Wado" De Pedro (Interior), Agustín Rossi (Defensa), Ginés González García (Salud), Martín Guzmán (Economía) y Luis Basterra (Agricultura), entre otros; el ex presidente Eduardo Duhalde; y los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.



También se ubicaron en las primeras filas los gobernadores Alicia Kirchner (Santa Cruz), Alberto Rodríguez Saá (San Luis); los referentes de derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel, Taty Almeida y Hebe de Bonafini; además de intendentes y líderes internacionales.



Todos aguardaban primero la llegada de la vicepresidenta electa Cristina Kirchner, y luego del presidente electo Alberto Fernández.