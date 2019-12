Minutos antes de que comience la Asamblea Legislativa donde Alberto Fernández jura como nuevo Presidente de la Nación Argentina, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray dio su visión de lo que espera que sea el Gobierno entrante.

"Hay mucha esperanza, entusiasmo y fe con este nuevo Gobierno. Ayer tuvimos una reunión con Kicillof sobre lo que deja este Gobierno para ver cómo encaramos esto", dijo.

"Estamos con dificultades, económicas y gente que no puede encontrar trabajo. Estamos realmente muy preocupados", agregó.



"El gran problema es alimentario, un municipio como el nuestro tenemos unas 600 personas pidiendo alimentos. Nunca nos pasó algo así, es muy triste lo que nos pasa. Nuestros vecinos piden trabajo y para eso que reactivar la economía", manifestó.

"Estamos contentos por el Gabinete de Fernández por un lado y por el del gobernador también, vamos a poner todo para que la provincia se levante", cerró.