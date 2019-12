Alberto Fernández, REUTERS

El presidente Alberto Fernández convocó este mediodía "a la unidad de toda la Argentina en pos de un nuevo contrato ciudadano social".



"Vengo a convocar a la unidad de toda la argentina en pos de un nuevo contrato ciudadano social, fraterno y solidario", sostuvo el flamante mandatario en el Congreso.



En su discurso de asunción, el jefe de Estado destacó su "compromiso democrático" para que se garantice "el respeto a los disensos".



"Las insuficiencias y problemas de la democracia se resuelven con más democracia", añadió.

"Nadie sobra en nuestra Nación, ni en sus ideas, ni en sus manifestaciones, tenemos que suturar muchas heridas", enfatizó Fernández.



A su entender, "apostar a la fractura y a la grieta, es apostar a que esas heridas sigan sangrando".

"Quiero se capaz de corregir mi errores, en lugar de situarme en un pedestal", señaló el flamante Presidente.



Ante la Asamblea Legislativa, sostuvo, además, que es necesaria una "convivencia positiva", partiendo "de que toda verdad es relativa", y -según dijo- tal vez se logre "una realidad superadora, como dijo Néstor Kirchner".

El flamante presidente de la Nación aseguró que pregonará por un Estado "presente y constructor de una economía social" y anunció que creará un sistema masivo de créditos no bancarios a tazas bajas.

Fernández hablo de "prioridades" económicas, ya que las familias están "asfixiadas" por los "altos niveles de endeudamiento" porque han tomado créditos "para comprar alimentos, remedios o pagar facturas de servicios".



También refirió a la situación "dramática" de las pequeñas y medianas empresas y aseguró que en la economía que viene se tendrá en cuenta al "cooperativismo y la agricultura familiar": "la cultura del trabajo se garantiza creando trabajo, no de otro modo".



En ese sentido, refirió a que en los jóvenes el índice del desempleo es del 30 por ciento y en las mujeres más aún, sumado a que más de un millón de jóvenes "no estudian ni trabajan".

"Para poner a la Argentina de pie el proyecto debe ser propio y dictado por nosotros y no por alguien de afuera con remanidas recetas que siempre han fracasado", sostuvo el flamante mandatario en el Congreso.



En su discurso de asunción, el jefe de Estado enumeró los indicadores económicos que recibe de la gestión de Mauricio Macri y advirtió que "detrás de estos terroríficos números hay seres humanos con expectativas minadas".



"El tejido social está estado de extrema fragilidad por la fuga de capitales. Hemos pasado del estancamiento a una caída libre", añadió.



Asimismo, confirmó que no le dará tratamiento parlamentario al proyecto de Presupuesto enviado por Macri: "No refleja las realidades sociales ni los compromisos de deuda que se han asumido".

Fernández, prometió "garantizar la transparencia" en la administración de la obra pública que llevará adelante durante su Gobierno.



"Nuestro compromiso es garantizar la transparencia en la administración de obra pública, podrán acceder a todos proyectos de la obra. Selección y empresa ejecutora, monitorear los avances", prometió Alberto Fernández.



En ese sentido, se quejó que en "pleno siglo 21, millones de argentinos no tengan un techo".