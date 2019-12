Mujeres en la Plaza de Mayo en la asunción de Alberto Fernández, REUTERS

El presidente Alberto Fernández señaló que "es deber del Estado reducir la violencia contra la mujeres hasta su total erradicación".

"En estos 4 años haré todos los esfuerzos para la igualdad de las mujeres", expresó Fernández.

Ante la Asamblea Legislativa, sostuvo que la "discriminación" será "imperdonable" durante su gestión.

"También en muchos sufriendo por los estereotipos, el género. Abrazaremos a todos los que sean discriminados. Cualquiera de nosotros puede ser discriminado, por lo que, es por lo que piensa, y esa discriminación debe volverse imperdonable", enfatizó el flamante mandatario.