El presidente Alberto Fernández afirmó que apostará a una "política de seguridad ciudadana", para "escapar de la lógica del gatillo fácil".

"Presentaré una propuesta de transformación de la política de seguridad ciudadana. Debemos escapar a la lógica del gatillo fácil”, dijo.

“Aspiramos a que no solo sea una política de estado, sino que vaya más allá del plazo de nuestro mandato", señaló Fernández.

A la vez, se refirió a las Fuerzas Armadas y sostuvo: "Tenemos una enorme oportunidad de mirar al futuro y hacer de la defensa una política de estado, con fuerte compromiso con la Constitución Nacional".