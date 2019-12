Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, REUTERS

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, felicitó al flamante presidente Alberto Fernández y destacó que ese organismo sigue "comprometido a ayudar a su gobierno" para reducir la pobreza.

En su cuenta de Twitter, la funcionaria celebró la "toma de posesión" del cargo por parte del Jefe de Estado, quien hizo referencia a la relación futura del Gobierno y el Fondo.

Congratulations to @alferdez on his inauguration as the President of #Argentina. We fully share your objectives of pursuing policies that reduce poverty and foster sustainable growth. The IMF remains committed to assisting your government in this endeavor.