Alberto Fernández en toma de juramento de sus ministros

El presidente Alberto Fernández tomó juramento a sus ministros en una ceremonia que se desarrolló en el Salón del Bicentenario de Casa de Gobierno.

De la ceremonia participó también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien hizo su ingreso al recinto junto al primer mandatario.

Los ministros que juraron en sus cargos fueron Santiago Cafiero (Jefatura de Gabinete), Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Producción), Felipe Solá (Relaciones Exteriores), Eduardo "Wado" de Pedro (Interior), Daniel Arroyo (Desarrollo Social) y Ginés González García (Salud).

También hicieron lo propio Agustín Rossi (Defensa), Elizabeth Gómez Alcorta (Equidad), María Eugenia Bielsa (Hábitat), Claudio Moroni (Trabajo), Marcela Losardo (Justicia), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Mario Meoni (Transporte).

Asimismo, juraron en sus cargos Nicolás Trotta (Educación), Juan Cabandié (Ambiente), Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología), Luis Basterra (Agricultura), Matías Lammens (Turismo y Deportes), Tristán Bauer (Cultura) y Sabina Fréderic (Seguridad).

También prestaron juramento los funcionarios Julio Vitobello como Secretario General de la Presidencia; Vilma Ibarra, Secretaria Legal y Técnica; Gustavo Béliz, Secretario de Asuntos Estratégicos, y Carlos Zannini, Procurador del Tesoro de la Nación.

Por último, juraron en sus cargos Carlos Montero como Síndico General de la Nación y Juan Pablo Biondi Scotto como Secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia.