Iván Noble en la fiesta de asunción de Alberto Fernández

La Plaza de Mayo de Buenos Aires fue sede de la fiesta de asunción de Alberto Fernández como presidente, con varios artistas invitados que cantaron en el llamado #10D.

El festival de música mostró artistas populares de casi todos los géneros, épocas y estilos, tal como sucedió en los eventos patrios durante el kirchnerismo.

No faltaron los artistas preferidos de Fernández: las bandas de rock canción Estelares, Ella es tan cargosa, Los Tipitos, Los Súper Ratones y, por supuesto, su amigo y Santo Padre del rock nacional, el rosarino Litto Nebbia, quien estuvo a cargo del último show, cerca de las 19, antes de que Alberto y Cristina salgan al célebre balcón de la Rosada.

La cantante de cumbia Rocío Quiroz arrancó el festival y fue seguida por Barbi Recanati, la banda Sudor Marika, Bruno Arias, Eruca Sativa, Mala Fama y El Kuelgue.

También participaron Iván Noble junto a Los Caballeros de la Quema para interpretar "Avanti morocha" y La Delio Valdez, Los Pericos, la Bersuit, Adriana Varela, David Lebón y Javier Calamaro.