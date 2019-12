Per y Marie, Roxette. ARCHIVO.

Per Gessle, la otra mitad de Roxette, decidió dejarle un sentido mensaje a su compañera Marie Fredriksson, fallecida este martes 10 de diciembre tras una larga enfermedad que padeció durante varios años y que la mantuvo alejada de los escenarios por un tiempo.

El músico posteó la imagen que se dio a conocer en honor a la cantante en la red oficial de Instagram del dúo, que decía simplemente "Marie Fredriksson 1958-2019".

Roxette se convirtió en un fenómeno musical sueco desde los '90.

Luego, publicó un sentido mensaje que hizo llorar a más de un fanático: "El tiempo pasa tan rápido. No hace tanto tiempo que pasamos días y noches en mi pequeño apartamento en Halmstad, escuchando música que nos encantaba, compartiendo sueños imposibles. Y qué sueño que hemos finalmente conseguido compartir! Gracias Marie, gracias por todo. Fuiste un músico excepcional, una maestra de la voz, una artista increíble. Gracias por pintar mis canciones negras y blancas con los colores más hermosos. Has sido la amiga más maravillosa durante más de cuarenta años. Estoy orgulloso, honrado y feliz de haber sido capaz de compartir tanto de tu tiempo, tu talento, calidez, generosidad y sentido del humor. Todo mi amor va para tí y tu familia. Las cosas nunca serán lo mismo. P."

Marie Fredriksson y Per Gessle conformaron el dúo Roxette que logró éxitos en todo el mundo. Incluso en Argentina, los suecos se ganaron su lugar en el corazón de la gente con clásicos como "Listen to your heart", "Spending my time", "The look", "Joyride" y tantos otros que suenan hasta el día de hoy y que serán recordados por siempre. QEPD, Marie.