Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Plaza de Mayo

La vicepresidenta Cristina Kirchner sostuvo que "fueron cuatro años muy duros" los del Gobierno de Mauricio Macri.

Así lo indicó en el cierre del festival realizado en Plaza de Mayo para celebrar el inicio del nuevo Gobierno.

"El hambre que tanto desvela hoy a quien es nuestro presidente y que debería desvelar a todos los argentinos bien nacidos", señaló al referirse al balance de "trabajo, salarios y pobreza".

Frente a miles de militantes, subrayó: "Uno es mas grande cuando es parte de un todo sino solamente somos individualidades sueltas".

Cristina sostuvo que los años de mandato del kirchnerismo, de 2003 a 2015, no fueron "magia" sino "una Argentina de la solidaridad, donde nos importaba lo que le pasaba al del al lado, aunque nosotros estuviéramos bien".

La vicepresidenta abogó además porque los dirigentes políticos "entiendan" con "generosidad y humildad" que "no todo empieza y termina en uno", sino "al contrario, uno es más grande cuando es parte de un todo", en referencia al armado peronista del Frente de Todos.

"Estamos aquí hoy porque hemos unido las voluntades, no solamente la voluntad individual de un dirigente, sino la voluntad de millones que creen que es posible vivir en un país mejor. Uno es más grande cuando es parte de un todo, sino sólo somos individualidades sueltas", enfatizó la también ex presidenta desde el escenario montado en Plaza de Mayo.

En ese marco, Cristina Kirchner afirmó que "esa voluntad fue ayudada por la memoria, que no es más ni menos que el saber de dónde venimos", y remarcó: "Un pueblo que no tenga memoria, difícilmente pueda llegar a algún lugar".

Por otro lado subrayó: "Los pueblos no son tontos" y llamó a tener "amor al pueblo, la patria, los que sufren, los jóvenes". "Presidente inició con muy buen augurio, quitó las rejas que separaban al Gobierno del Pueblo", dijo.

"Presidente, confíe siempre en su pueblo, ellos no traicionan. Son los más leales. Sólo piden que los defiendan y los representen", remarcó.

Según resaltó, el Presidente "tiene por delante una tarea muy dura" porque "le han dejado un país devastado".

"Sé que usted tiene la fuerza y la convicción para cambiar esta realidad tan fea que están viviendo hoy los argentinos", indicó en el cierre del festival en Plaza de Mayo.

En tanto, apuntó: "Para llevar las cosas adelante, hay que tener coraje", mientras aseguró que "es necesario siempre".