El presidente Alberto Fernández afirmó que en el Frente de Todos aprendieron que con la "división" del peronismo los opositores se hace "más fuertes" y prometió que "nunca más” se dividirán.

"Por la locura de la Argentina o la locura nuestra alguna vez nos distanciamos y alguna vez nos reencontramos con Cristina. Lo importante es que hoy en esta plaza estamos Cristina, yo y todos ustedes unidos para poner a la Argentina de pie", enfatizó Fernández desde el escenario montado en Plaza de Mayo.

En ese marco, consideró: "Nos dimos cuenta que nos habíamos distanciado por modos y eso sólo sirvió para que este espacio se divida y vuelvan a ganar los mismos de siempre que ponen piedras para que la Argentina se desarrolle".

Fernández afirmó que después de "cuatro años difíciles" el peronismo volvió al poder, y prometió "ser mejores" que en gobiernos anteriores.

"Han sido 4 años difíciles para todos. Cuatro años escuchamos decir que no volvíamos más pero esta noche volvimos y a partir de ahora vamos a ser mejores", enfatizó Fernández desde el escenario montado en Plaza de Mayo.

En ese marco, manifestó: "Vamos a dar vuelta una página de la historia. Estamos para construir un tiempo distinto con todos. Vamos a cuidar el bolsillo y los derechos de cada uno de ustedes".

Por otro lado, aseguró que "en la Argentina que se viene se terminaron los operadores judiciales, los jueces que se prestan a esas operaciones y los linchamientos mediáticos que todos los días soportamos".