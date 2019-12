Ivana Nadal

En medio de un día caluroso que promete rozar los 40 grados, Ivana Nadal fue a entrenar y compartió con sus seguidores una sesión de sentadillas que dejó a más de uno sin aliento.

Con 2 millones se seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Ivana no duda en compartir su día a día en sus redes sociales.



La modelo comparte diariamente videos y grabaciones mientras lleva a cabo las intensas rutinas de ejercicios a las que se somete para lucir espléndida.



“Parte de mi rutina de hoy. Sin filtros, efectos, ni música agregada. Solo MUCHO calor y con MUCHA garra”, escribió Ivi junto a un video en el que se la puede ver haciendo este ejercicio con 40 kilos de peso.



Así es como la joven conductora continúa con su infaltable rutina a pesar del calor sofocante que deja sin respiro a la Ciudad.