Dos personas que circulaban en una moto y un peatón murieron en la localidad bonaerense de Avellaneda al ser embestidos por el conductor de un auto, que quedó detenido y será indagado mañana por el fiscal de la causa, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió esta tarde en la esquina de avenida Mitre e Iguazú, en la mencionada localidad del sur del Gran Buenos Aires.

Voceros policiales informaron que en esa intersección, el conductor de un vehículo Chevrolet Corsa Classic -patente KMZ626- identificado como Ariel Gastón Pérez (41) chocó a una moto marca Rouser negra manejada por un hombre y al que lo acompañaba una mujer.

Producto de ese impacto, con la motocicleta embistieron a un peatón de 22 años y finalmente las tres personas fallecieron en plena vía pública a raíz de la gravedad del choque.

Tras un llamado al 911 que alertó sobre el accidente, acudieron al lugar efectivos del Comando Patrulla de Avellaneda, quienes realizaron las primeras actuaciones, informaron fuentes policiales.

Interviene en la causa la fiscal Solange Cáceres, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Descentralizada de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

La fiscal Cáceres caratuló la causa como triple homicidio culposo y ordenó la aprehensión de Pérez, a quien mañana a partir de las 8 le tomará declaración indagatoria, añadieron los informantes.