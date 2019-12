"Copa América" fue una de las mayores búsquedas de los Argentinos en Google.

Este año el fútbol fue el protagonista: la Copa América, la final de Colón en la Copa Sudamericana y los partidos de la Superliga, marcaron la agenda de los argentinos. También se destacaron acontecimientos como las Elecciones 2019, el Cyber Monday y el eclipse solar del 2 de julio.

Como todos los años, Google presenta el “El año en búsquedas”, el resumen anual que analiza cuáles fueron los temas que despertaron mayor interés durante 2019 en Argentina. Este año el fútbol fue el protagonista: la Copa América, la final de Colón en la Copa Sudamericana y los partidos de la Superliga, marcaron la agenda de los argentinos.

El fútbol, una pasión de todos. Más que nunca, el fanatismo argentino por este deporte quedó reflejado en las tendencias de búsqueda. El torneo internacional de fútbol masculino en América fue el tema de conversación del año, principalmente los partidos que jugó la Selección Argentina contra Brasil, Paraguay, Qatar y Venezuela. Finalmente, la selección nacional quedó en el tercer puesto en la competencia. Además despertó interés consultas como “¿A qué hora juega Argentina?” y “¿Cómo salió Argentina?”. Sin embargo, nuestro país no fue el único protagonista: la final de Brasil y Perú también se encontró entre los partidos de fútbol que más interés despertaron.

Por otro lado, la final del Club Atlético Colón en la Copa Sudamericana fue todo un suceso. Si bien el equipo santafesino fue derrotado por Independiente del Valle en Paraguay, este evento mantuvo cautivos a los argentinos, que acudieron a Google para preguntar “¿cómo salió Colón?”.

A nivel local, los argentinos también siguieron los enfrentamientos entre clubes locales como parte de la Superliga Argentina: los partidos de Boca vs Arsenal, el clásico Boca vs River y Lanús vs Boca, entre otros tuvieron gran popularidad.

Votar, un momento clave. El contexto de elecciones en Argentina también marcó la agenda y esto se vio reflejado en el podio del ranking general, donde la consulta “dónde voto” se posicionó en el segundo puesto y “elecciones 2019” en el séptimo lugar. Otras preguntas con alta popularidad en el buscador y vinculada a este evento fueron “¿Qué pasa si no voto?” y “¿Cómo van las elecciones?”.

Por otra parte, el evento de e-commerce “Cyber Monday” se ubica no solo en el listado general de los términos que más interés de búsqueda tuvieron en 2019 sino también entre los principales acontecimientos del año. El evento de descuentos, que tuvo lugar del 4 al 6 de noviembre, se instala cada vez más y es una costumbre argentina ya establecida. Pero no fue el único suceso movilizante del 2019: el eclipse solar del 2 de julio captó la atención de todos. Ese día miles de fotos y videos inundaron los medios y las redes sociales y lo que más preguntaron los argentinos en Google fue “¿A qué hora es el eclipse?” y “¿Cómo ver el eclipse?”.

Otros acontecimientos de la coyuntura global acapararon las tendencias de búsqueda online en Argentina, como el 30° aniversario de la caída del muro de Berlín y el Mundial de Básquet donde se destacó la participación del deportista Luis Scola y la performance en general de la Selección Argentina. Además, se distinguieron eventos como el Mundial femenino de fútbol, el Mundial de Rugby y los incendios en Notre Dame y las Amazonas.

Los memes también forman parte del ranking de las tendencias del año en Google, para los argentinos estas imágenes son importantes para hacer referencia a distintos chistes y bromas. Entre los más populares se encuentran: en el primer puesto el “meme del gato” y la mujer gritándole que fueron furor en el país. Seguido por el meme de “Chimuelo”, que surgió a partir del video viral del niño despidiendo a su amigo loro - llamado Chimuelo. Y finalmente el “meme Débora”, la selfie de una chica con anteojos de sol y una gran sonrisa, que revolucionó las redes sociales. A continuación, la lista completa:

Luces, cámaras, ¡acción! En la sección de series, Chernobyl ocupa el primer lugar del listado. La miniserie que relata la historia de la catástrofe nuclear acaparó la atención de todos los argentinos, dejando en segundo puesto a la exitosa Game of Thrones y su última y tan esperada temporada final. A su vez, las producciones nacionales también dijeron presente en el ranking dentro de la categoría: la tercera temporada de El Marginal atrapó a todos los argentinos con la historia de los hermanos Borges y sus compañeros.



El ranking de películas lo lidera Toy Story 4: la película animada de Disney que sigue la aventura de Woody y Buzz de la mano de nuevos personajes como “Forky”. En segundo lugar, la dramática Joker que cuenta la vida de Arthur Fleck y es protagonizada por Joaquin Phoenix también despertó interés entre los argentinos. Completa el podio el tan esperado final de Avengers Endgame, donde la participación de Thanos fue tan trascendental para los espectadores argentinos que el supervillano se encuentra además en el listado general de las principales tendencias de búsquedas.

Este año, “El año en búsquedas” cuenta con una curiosidad. Dentro de las categorías “qué” y “cómo” se destacan preguntas que surgieron offline, puntualmente a partir de ¿Quién quiere ser millonario?, el ciclo televisivo de Telefe que conduce Santiago del Moro. "¿Qué mide un heliógrafo?”, “¿qué es una kufiya?”, “¿qué es un yatagán?”, “¿qué es un gonete?” y “¿qué significa Trelew?” fueron algunas de las preguntas que participantes del programa tuvieron que responder y que, a su vez, despertaron tanta curiosidad entre los argentinos que se volcaron al Buscador para conocer la respuesta. Estas 5 preguntas son parte del top 10 de la categoría “qué”, mientras que “¿Cómo se llama Teté Coustarot?” integra el ranking de la categoría de los “cómo”.

Último, pero no por eso menos importante, ¡la lista de música! ¿Qué canciones y artistas se destacaron en el top 3 de búsquedas? En primer lugar se encuentra la canción “Leña para el carbón” del DJ Alex, que en YouTube acumula más de 43 millones de visualizaciones. Luego el grupo musical santafecino “Los del Fuego” y por último, la canción “La Cobra” de JMENA -más conocida como Jimena Barón- que se transformó en un éxito y alcanza más de 51 millones de visualizaciones en YouTube.

“El año en búsquedas” es una recopilación de los acontecimientos, personajes y temas que marcaron el espíritu del año a través de la mirada colectiva de los usuarios de Internet. El informe ofrece una perspectiva única de los principales eventos del año con base en las búsquedas de mayor crecimiento realizadas en el país en diferentes categorías.

A continuación, las listas de búsquedas de mayor crecimiento en 2019 en Argentina. En el sitio www.google.com.ar/2019 se pueden encontrar cuáles fueron los términos de mayor crecimiento en búsquedas en todo el mundo.

¿Cómo se elabora el ranking?

Estudiamos un conjunto de más de 1 billón de búsquedas que la gente realizó en Google durante el año. Para hacerlo utilizamos datos de múltiples fuentes, incluida nuestra herramienta pública Google Trends y otras herramientas internas. Luego filtramos el spam y las búsquedas repetidas para que las listas reflejen el verdadero espíritu del año.