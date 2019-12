El gobernador bonaerense electo, Axel Kicillof, asume el cargo en una ceremonia que se desarrollará en la Legislatura provincial. Previo a la ceremonia, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, dialogó con Canal 26.

"El cambio de gobierno en la provincia es muy necesario. Estamos viviendo una situación muy difícil con gente pidiendo comida en los municipios. Tenemos cosas muy urgentes por resolver", expresó.

"Ahora veremos cómo nos han dejado esto, hay 10 hospitales cerrados, rutas y obras paralizadas, la ruta 58 con la mitad de la obra. A los bonaerenses nos sacaron todo, el fondo de sojo, el fondo se seguirdad, nos quitaron la coparticipación", agregó.

"Quiero reconocer a medios independientes que han mostrado lo que pasó en la Provincia, no en todos los medios han pasado. Tenemos una agenda grande por seguir", cerró.

Este miércoles Magario será la primera en jurar en el cargo y luego será el turno de Kicillof, que más tarde recibirá los atributos de mando de manos de la gobernadora bonaerense saliente, María Eugenia Vidal.



Después de ese acto protocolar, Kicillof pronunciará su discurso de asunción ante el pleno de la Legislatura bonaerense y más tarde se dirigirá a la Casa de Gobierno, tras saludar a la gente en la Plaza San Martín.