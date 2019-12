Axel Kicillof junto a sus hijos

El gobernador bonaerense electo, Axel Kicillof, llegó esta mañana a la Legislatura provincial para asumir al frente del Gobierno del principal distrito del país.



El economista arribó acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac, y sus hijos, León y Andrés.

Al bajar del auto que lo trasladó, el dirigente del Frente de Todos saludó a la militancia que lo aguardaba en el lugar y fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados local, Federico Otermín.



La ya ex mandataria provincial María Eugenia Vidal arribó al Palacio Legislativo a las 9:46 y minutos más tarde también llegó el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano.



En tanto, a las 10:16 ingresó a la Legislatura bonaerense la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Por la decisión de Kicillof de posponer su asunción para participar de la jura del presidente Alberto Fernández, la Gobernación bonaerense quedó en manos de Teresa García de manera provisoria las últimas horas.



El flamante jefe de Estado tiene previsto asistir al acto en la ciudad de La Plata.