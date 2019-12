Axel Kicillof y Verónica Magario asumieron este mediodía como gobernador y vice bonaerenses ante la mirada y el apoyo del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quienes se acercaron hasta la Legislatura provincial ubicada en la ciudad de La Plata.



El referente del Frente de Todos recibió la banda y el bastón de manos de la ya exmandataria provincial María Eugenia Vidal, que terminó su mandato el pasado martes y fue sucedida de manera interina por Teresa García.

Your browser does not support the video element.



Además del binomio presidencial, también se pudo ver en el Palacio Legislativo a una gran cantidad de intendentes, como los de La Matanza, Fernando Espinoza; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; y de Hurlingham, Juan Zabaleta; así como también dirigentes sindicales de la talla de los secretarios generales de la CGT Héctor Daer; y del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano.



Tras asumir su cargo, Kicillof brindará un discurso en el que se espera que dé cuenta del estado en que se encuentra el principal distrito del país tras cuatro años de gestión de Vidal.



Previamente, Verónica Magario asumió como vicegobernadora bonaerense.