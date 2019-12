Axel Kicillof tras asumir como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, AGENCIA NA

Tras su asunción, Axel Kicillof habla ante las miles de personas que se acercaron a la Legislatura acompañado con Verónica Magario.

“Saben que estos son días de muchísimas emociones pero sobre todo vivimos el día de ayer con Alberto y con Cristina en la Plaza de Mayo diciéndonos que se venían tiempos mejores para la Argentina y la Provincia de Buenos Aires. No es una cuestión de optimismo o pesimismo, es una cuestión de conocer a nuestra gente y conocer nuestra historia. Cuando las cosas van mal, tenemos ahí al maravilloso pueblo de la Provincia que pone el hombro y el esfuerzo”, inició.

“Hoy quiero agradecerles a todos porque sabemos que fueron cuatro años no solo duros en lo económico, en lo social sino que también fueron años de persecución para los sindicatos, para los dirigentes, para las organizaciones y vengo a felicitarlos porque el fabuloso pueblo de la Provincia no respondió una agresión ni un ataque. Se manifestó pacíficamente. La Unidad en la Provincia se construyó desde abajo, desde los trabajadores, las organizaciones y después, cuando se venía gestando, apareció como siempre la mirada y la palabra de la compañera Cristina Fernández de Kirchner”, dijo.

“Si el gobierno trabaja con su pueblo, acompaña a las organizaciones, a los sindicatos, a los partidos políticos y convoca en vez de perseguir, hay un solo resultado, poner la Provincia en marcha y poner a la Argentina. Así fue que el sueño se convirtió en realidad y es la vida de cada uno de nosotros”, analizó.

“Desde la provincia solo le decimos a Alberto Gracias. Venimos a ofrecer todo lo que tenemos para poner en marcha a la Provincia y de pie a la Argentina”, cerró.