Conferencia de prensa de Martín Guzmán

El ministro de Economía, Martín Guzman, anticipó que elaboró un "plan integral" para "ir ordenando cada uno de los desequilibrios de forma consistente".

"Venimos a resolver el problema de virtual default que dejó la administración anterior", apuntó el funcionario durante una conferencia de prensa en el Ministerio.

En tanto, consideró: "El 2020 no es un año en el que se pueda hacer ajuste fiscal" y dijo que "no funciona atacar la inflación solamente con política monetaria".

"El programa macro es integral que entiende que la Argentina tiene múltiples desequilibrios", indicó y criticó que el país "se endeudó mucho en moneda extranjera".

"Para poder pagar, hay que tener capacidad de pago y para eso, la economía se debe recuperar", evaluó el funcionario.

En conferencia de prensa, aseguró: "Queremos tener una relación constructiva con todos los acreedores".

"La reputación hay que construirla mostrando un plan macroeconómico consistente", indicó y analizó que el país debe "redefinir las prioridades".

Al referirse al diálogo mantenido con el FMI, señaló que en el organismo multilateral "hay un reconocimiento del fracaso del programa anterior".

Afirmó que el Fondo también admite "la grave situación económica en la que está la Argentina".

Además, anunció la conformación del equipo de funcionarios que lo acompañará en la gestión al frente del Palacio de Hacienda.

Estará integrado por los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Diego Bastourre; de Política Económica, Haroldo Montagu y de Política Tributaria, Roberto Arias.

También integrará el gabinete de Economía la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales, Maia Colodenco.

En tanto, quien será propuesto por la Argentina como director del Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) será Sergio Chodos.

Martín Guzmán indicó que los "detalles" de aumentos que se darán en los sectores "más vulnerables" se realizarán por escrito en el proyecto de Ley de solidaridad y reactivación productiva que "será presentada en las sesiones extraordinarias de los próximos días".

"Claro que va a haber medidas como fueron anunciadas", sostuvo el funcionario en conferencia de prensa.

Además, cuestionó: "Lo que se ha hecho en el Gobierno de Mauricio Macri con las jubilaciones es inaceptable y muy grave. En el único año en el que la economía creció durante su mandato se decidió cambiar la ley para no compartir el crecimiento con los jubilados".

Por último, el ministro de Economía sostuvo que su gestión "ya inició las negociaciones" con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El funcionario afirmó que quiere "redefinir una visión de país y prioridades" y a los sectores que se deben "proteger".

"Queremos una Argentina que cree trabajo y aprenda, más dinámica, productiva, pero sobre todo, con un sendero de tranquilidad", enfatizó en conferencia de prensa.

Además, aseguró que el presidente Alberto Fernández le dio "la misión" de que "las familias puedan vivir tranquilas".