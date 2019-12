Macri bailando al ritmo de Queen.

El presidente saliente, Mauricio Macri, bailó en una fiesta en una chacra de Manzanares en Pilar, bajo el título “Celebrar la vida”. Rodeado de su Gabinete, el mandatario no parecía muy preocupado por la crisis que deja en el país.

La misma actitud tuvo en noviembre de 2018, cuando se confirmó el hallazgo del ARA San Juan y decretó tres días de duelo nacional.

En ambos casos se trató de un evento organizado por el CEO de Disney Argentina, Diego Lerner.

Esta vez en una chacra de su propiedad en el que se lo puede ver al jefe de Estado bailar “Don’t stop me now” de Queen junto con su esposa, Juliana Awada.

El video recuerda a cuando lo vieron balando al ritmo de Tini Stoessel tras grabar un mensaje en el que lamentaba la noticia del ARA San Juan. Aquel evento tuvo lugar en el campo Haras El Dock, también propiedad de Lerner.