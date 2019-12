Ricardo Montaner con Brunito.

Ricardo Montaner comunicó una trágica noticia: la muerte de Brunito Martínez Giménez, un niño paraguayo de cuatro años a quien él consideraba su sobrino y que en las últimas horas se había sometido a una operación con el objetivo de poder realizarse diálisis, mientras todavía se encontraba a la espera de un donante para un trasplante de riñón como consecuencia de que había nacido con uno solo y que no funcionaba y los médicos trabajaban en mantener su calidad de vida.

En su Twitter escribió el cantante: “Profundo dolor... estamos de luto... Dios tiene mejores planes para ti, amado sobrino. #Brunito... paz #Paraguay”. Montaner subió un video en el que se lo observa cantando “La Gloria de Dios” con el pequeño oriundo de Minga Guazú, una localidad ubicada en las afueras de Ciudad del Este en Paraguay.

Ese momento compartido por Montaner fue grabado en junio de este año, cuando el artista se encontró con el niño para poder cumplirle su sueño de interpretar una canción con él. “¿Tú eres el Ricardo de verdad?”, le había preguntado Brunito sorprendido cuando lo vio por primera vez.

“Como ustedes sabrán, yo conocí a Brunito a través de las redes sociales. Conocí muy bien su caso y su estado de salud. Lo invité a venir a mi concierto, pero como no puede hice una travesura y me fui a visitarlo a él hasta la ciudad donde vive”, había expresado Montaner.