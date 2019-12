Testigo habla con Canal 26.

Un hecho de violencia vivió una mujer a la que arrastraron hasta el interior de una Iglesia e intentaron violarla. Ocurrió en el barrio porteño de Saavedra y las cámaras de Canal 26 estuvieron en el lugar del hecho este jueves.

Ocurrió el miércoles cerca de las 5 de la tarde, cuando una mujer joven que venía caminando por la calle de una parroquia del barrio de Saavedra, y en horas en que la institución religiosa estaba abierta, fue increpada por un hombre de 31 años que estaba sentado en la puerta del lugar.

El sujeto se paró, la empujó a la puerta que estaba abierta, intentó asfixiarla y violarla. Ella pudo zafar de la situación y salió corriendo hacia la calle. Fue asistida por los vecinos.

En un primer momento, pensaron que quería robarle. Pero ante el relato de la mujer, se conocieron los detalles del caso.

El caso está denunciado como abuso sexual simple y lesiones. "No es una pena de delito menor, no es excarcelable. Pasó en un ámbito privado y hay que evaluar factores alrededor", sentenció la columnista de Canal 26 y abogada Laura Rivarola.

En la zona, según pudo constatar nuestro medio, hay mucho movimiento. Está cerca del Puente Saavedra.

Uno de los encargados de un edificio del barrio dijo a Canal 26: "La zona es picante, siempre hay problemas. Siempre hay robos, arrebatos". "Es normal esto acá... de intento de violación no sabía nada, escuché sobre un robo".