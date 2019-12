Nicolás Trotta habló en "El exprimidor".

Nicolás Trotta, Ministro de Educación de la Nación dijo que "la escuela se ve atravesada por el derrumbe económico que está viviendo el país". Así lo manifestó a "El Exprimidor", el programa emitido por RADIO LATINA y bajo la conducción de Ari Paluch.

El ministro recalcó que: "La escuela se ve atravesada por el derrumbe económico que está viviendo el país" tras la gestión educativa del gobierno del Mauricio Macri. Trotta aseguró que "Vemos en la instalación de la jornada completa una herramienta de transformación"





Trotta aseguró que se compromete a convocar a paritaria nacional.

Trotta aseguró que uno de sus compromisos es establecer contacto constante con los docentes: "Es imposible desarrollar un sistema educativo sin establecer un constante diálogo con los maestros". Luego de la jura, el ministro destacó que: "vamos a convocar la paritaria nacional docente".

Noticias relacionadas

"Nuestro desafío es federalizar la educación y lograr un consenso con toda la comunidad... y discutir cuestiones que consideramos centrales como la formación docente", fueron los ejes de gestión del nuevo ministro.

El sucesor de Alejandro Finocchiaro en la cartera educativa expresó tras su juramento en conferencia de prensa que "hay que generar Educación Sexual Integral para nuestras escuelas" porque "es un punto fundamental y que hay consenso en la sociedad".