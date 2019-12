Roberto Salvarezza fue titular de CONICET.

Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia y Tecnología dijo que "Cuando el sistema excluye a la gente, está enfermo". Así lo manifestó a "El Exprimidor", el programa emitido por RADIO LATINA y bajo la conducción de Ari Paluch.

Con el gobierno de Alberto Fernández, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación recuperó su jerarquía y volvió a ser Ministerio, con Roberto Salvarezza a cargo de su gestión. El ministro, extitular del Conicet y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, describe cuáles serán las primeras medidas que deberá tomar, proyecta los principales desafíos que tendrá un sector que quedó desolado y abandonado. Dio un mensaje para los jóvenes becarios y los investigadores que perciben salarios de miseria y evalúan dejar el país.

"Los países más desarrollados del mundo utilizan a la ciencia como base fundamental del conocimiento", declaró Salvarezza. Asimismo, se refirió a la herencia que le dejo la gestión encargada de educación a nivel nacional: "La gestión de Lino Barañao debe ser analizada en el marco del gobierno de Macri. Él solicitó un presupuesto que no se lo habilitaron".

Noticias relacionadas

El ministro se refirió que los últimos cuatro años bajó un 40% la inversión del Estado en educación y que hoy hay una situación crítica: "Durante 4 años viví en Madrid. Sé lo que es irse del país para poder estudiar".

Al referirse a lo alejada que está en este momento la educación del contexto social que se vive en Argentina, Salvarezza afirmó que: "La ciencia esta discutiendo y mirando lo que le pasa a la sociedad". "Cuando el sistema excluye a la gente, está enfermo. Por eso hay que trabajar fuertemente para cambiar estas condiciones", sentenció en "El Exprimidor" por Radio Latina.