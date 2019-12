Andrés Calamaro disparó contra la cantante Rosalía.

Andrés Calamaro volvió a estar en el ojo de la tormenta tras realizar una dura crítica sobre el fenómeno que envuelve a la cantante catalana Rosalía. La artista de 26 años se ha convertido en un real éxito en poco tiempo.

Calamaro reconoce el éxito de la cantante; sin embargo, sorprendió en las últimas horas al criticar fuertemente la manera en la que los medios exageran todo lo que envuelve a su figura. Pues según El Salmón, "no le hace falta".

"Están inflando a Rosalía y no le hace falta. Tanta atención periodística no es positiva para un artista musical. Todavía no es un éxito mundial", aseguró Calamaro sobre la joven intérprete que ya lleva en su haber siete Grammys Latinos, tres premios MTV, videoclips elevados al olimpo de visualizaciones, siete millones de seguidores en Instagram y cerca de 16 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El cantante fue muy filoso al hablar de como manejan a la cantante: "La engordan como a un chancho para matarlo y hacer morcillas", fue la frase que más impactó en las redes sociales.

Cuando le preguntaron si había escuchado su primer disco de flamenco y qué le parecía el fenómeno que ha generado, respondió: "No solo lo escuché, estábamos juntos en la alfombra como nominados ese año. No era aún el fenómeno que es ahora, pudimos conversar. Era un disco importante pero Rosalía se está multiplicado, no se sabe el techo que tiene", cerró el Salmón.