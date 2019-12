Anthony Hopkings y Jonathan Pryce interpretan a Benedicto XVI y Francisco.

El Viernes 20 de Diciembre llega a Netflix la película "Los dos papas", otro de los films que no te podés perder y que podés ver a través de Telecentro.



La película se sitúa en el año 2012. Frustrado por el rumbo que está tomando la iglesia, el cardenal Bergoglio (Jonathan Pryce) solicita el permiso del Papa Benedicto (Anthony Hopkins) para retirarse. Sin embargo, el Papa Benedicto convocará a su crítico y futuro sucesor en Roma. Entre ambos se sucederán extensas charlas para buscar posturas en común.

Jonathan Pryce con una bufanda de "San Lorenzo" celebrando en una escena en el Vaticano.

Tras los muros del Vaticano, habrá un profundo debate entre la tradición y el progreso, con el objetivo de forjar un futuro para los millones de fieles católicos de todo el mundo.

Anthony Hopkins luce los zapatos rojos de Prada que siempre utilizó Benedicto XVI en su papado.

Además, Benedicto revelará un secreto que sacudiría los cimientos de la iglesia católica, ya que sorprendió al mundo cuando anunció que renunciaba al pontificado de la Iglesia.

Francisco se muestra a través del film como lo vemos habitualmente, sonriente y simpático. Sin embargo, en la época anterior a sus 60 años, el perfil de Bergoglio era muy distinto. Juan Minujín (El marginal, 100 día para enamorarse) fue el elegido para dar vida a sus inicios como sacerdote.

Juan Minujín interpreta a Bergoglio en los primeros años dando misa.

Esta película que dirige el brasileño Fernando Meirelles es una mirada íntima a un momento histórico clave para la Iglesia católica.