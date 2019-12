Las protagonistas de la tira "Argentina, tierra de amor y venganza".

Las actrices que integran el elenco de "Argentina, tierra de amor y venganza" siguen en marcha con las grabaciones y también con la diversión y sensualidad mostrando parte de su intimidad en los camarines y sus jornadas de trabajo. Gimena Accardi y Julieta Nair Calvo aprovecharon un tiempo muerto del día para grabar en ropa interior a su compañera Julieta Zylberberg, quien incluso expresó sus preferencias para las fotografías que tomaron de su parte trasera.

La actriz aprovechó un día de campo y posó para sus compañeras al aire libre y delante del alambrado de un “establo” vistiendo un conjunto muy sexy de color gris. Las imágenes luego fueron compartidas en Instagram. En esa misma red social pero en la sección de historias, tanto Zylberberg como Accardi y Nair Calvo mostraron parte del backstage de la producción hot.

Además de la producción en exteriores, las chicas también se divirtieron en los decorados de la tira de Polka. En paños menores y de manera muy pícara, Zylberberg le preguntó a sus compañeros cuánto tiempo faltaba para salir a escena, lo que provocó las risas de Nair Calvo y de la esposa de Nico Vázquez.