Conferencia de prensa de Ginés González García

El ministro de Salud, Ginés González García, anunció un nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno.

González García aseguró que se trata de una "guía de procedimiento" que cumple con todas las leyes vigentes y que responde a "cánones de la Organización Mundial de la Salud".

"Confío en que la mayoría de las provincias se adhieran", agregó el ministro, que indicó que se trata de un protocolo "técnico y sistematizado".

También dijo: "La objeción de conciencia no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley".

En los últimos días de la gestión de Mauricio Macri se registró una polémica por el ILE, debido a que el entonces secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, había avanzado con una actualización del protocolo de aborto no punible.

Luego, Macri dispuso revocar esa actualización, al señalar que fue una decisión unilateral" del funcionario, por lo que Rubinstein presentó su renuncia al cargo.