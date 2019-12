Catherine Fulop, Paulo Dybala y Oriana Sabatini

Catherine Fulop habló sobre la relación que su hija, Oriana Sabatini, mantiene con el futbolista Paulo Dybala y se mostró preocupada.

“A mí un poco, como mamá, me angustia. Yo siento que ella es joven y se puede dar el gusto de tomarse su tiempo para vivir un gran amor. Si resulta maravilloso, y si no, yo sé que ella va a poder seguir adelante con su vida y su profesión”, expresó en el programa radial “El Club Del Moro”.

“Me angustia porque, a mí no me pasó esto… Yo el amor lo encontré después de que ya tenía toda una carrera hecha, que me podía dar el gusto de decir: ‘Paro acá’. Ya había viajado por el mundo y me vine a vivir a la Argentina, lejos de mi familia por mi amor”, amplió.

Noticias relacionadas

“Fue distinto. Ella está dejando su país, su carrera… Aunque en realidad no la está dejando porque ella sigue componiendo. La postergó un poco y bueno… Un poquito de angustia que no puedo dejar de sentir”, confesó.

En referencia a Oriana, Fulop dijo: “No le gusta mostrar su intimidad, no especula o lucra con su vida personal. Es diferente a lo de Wanda, que igual es respetable. Y… La vida es, la verdad, bien aburrida y sacrificada”.

“En cierto punto, dejó sus cosas para acompañarlo a él. Yo siento que está feliz porque está viviendo un amor… Es una elección que la tiene que tomar todos los días”, detalló la actriz.

Oriana Sabatini se encuentra viviendo en Turín, Italia, mientras acompaña a su novio, Paulo Dybala, quien brilla en la Juventus.