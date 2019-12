Asunción de Fernando Espinoza en La Matanza con Cristina Kirchner y Verónica Magario

Fernando Espinoza asumió su tercer mandato como intendente de La Matanza acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y gobernadores que se hicieron presentes en el cambio de mando a manos de Verónica Magario.

“Vamos por una Argentina que termine con la grieta. Terminando con los ricos o los pobres, con los blancos o los negros. Vamos por una nueva Argentina, construyendola juntos, con ese gran presidente que se llama Alberto Fernández y todos los gobernadores”, comentó Espinoza en su discurso.

“Vamos a superar los muros por un gran acuerdo de unidad nacional. El 50% de la población mundial vive en el 2% del territorio del planeta, y la felicidad sigue siendo el eje de lo que buscamos los que gobernamos. Pero para todos, no para unos pocos. La globalización y las reglas del consumismo llenan de desafíos a los nuevos gobernantes”, dijo.

“Desde La Matanza decimos que queremos volver a ser la capital de la producción y el trabajo como lo hemos sido de la mano de ese gran presidente, por siempre, Néstor Kirchner”, dijo.

Del acto participaron la vicepresidenta Cristina Kirchner, y también se acercaron mandatarios provinciales y dirigentes del Frente de Todos.

Cristina Kirchner observó desde la primera fila la jura de Espinoza, sucesor en La Matanza de la flamante vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario.

En la localidad de San Justo también estuvieron los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán) y Gustavo Bordet (Entre Ríos).

Espinoza volvió al distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires, luego de ser intendente entre 2005 y 2015.