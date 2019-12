Un camión de gran porte embistió dos automóviles que se encontraban detenidos en el peaje y de milagro no dejó víctimas fatales en la provincia de Córdoba.

El episodio se registró en la tarde de este miércoles en la ruta 6 a la altura de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield.

El siniestro quedó registrado en un video captado por las cámaras de seguridad de la mencionada estación.

De manera imprevista y a alta velocidad, un camión apareció desde atrás y literalmente se llevó puestos a dos autos.

Versiones señalan que el camionero dijo que se le cortaron los frenos, aunque no descartan una distracción: al quedarse sin frenos, conductores con esa experiencia suelen tirar el camión a la banquina y no arrollar a los autos, poniendo en riesgo otras vidas.