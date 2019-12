Los primeros finalistas del Bailando

El Bailando está llegando a su fin y en la noche del jueves se conoció la primera pareja finalista: Flor Vigna y Facundo Mazzei. Ambos vencieron a Fede Bal y Lourdes Sánchez en una velada cargada de emoción.

UNA SEMI ESPECIAL

Marcelo dio comienzo a la primera semifinal del Súper Bailando y presentó a las dos parejas de la contienda: Federico Bal–Lourdes Sánchez y Flor Vigna–Facundo Mazzei. “Esta es una semifinal distinta. Nos pasaron tantas cosas y estamos acá, de pie. Hoy vamos a dar todo”, aseguró Fede, que contó con el apoyo presencial de su mamá, Carmen Barbieri. “¡Cómo no iba a estar apoyando a mi hijo! Estamos pasando un momento especial y raro, porque estamos muy tristes pero muy en paz”, contó la actriz y productora. Antes de comenzar a competir, los participantes recibieron un mensaje de aliento de sus respectivos coaches, Nahuel Leguizamón y Mati Napp.

FLOR Y FACU SACARON VENTAJA EN EL CUARTETO



El primero de los dos ritmos que bailaron fue cuarteto. Fede y Lourdes (pareja 1) hicieron una coreografía de “Ya me enteré”, de La Konga, que terminó con un jugado beso, mientras que Flor y Facu (pareja 2) interpretaron “Cómo olvidarla”, de Rodrigo, en la voz de Facu.

Luego, el jurado debió elegir entre uno u otro equipo. “Ambos tuvieron un año muy difícil. Facu y Flor estuvieron infalibles todo el año. El baile que más me gustó esta noche fue el de ellos”, se pronunció Ángel De Brito.



“Este fue el mejor año de Lourdes. Me gustaría repetir el beso que se dio con Fede. ¡Qué lindo beso! ¿Se ensayó?”, preguntó Carolina “Pampita” Ardohain, y desató la controversia. “Si tengo que pedirle disculpas al Chato Prada, voy al control”, dijo Fede. “No hace falta, que se quede en la pista”, lo frenó el productor.



“Chicos, estuvieron bárbaros. Está bien, hay que darlo todo”, les dio su apoyo la modelo, quien no obstante se inclinó por la pareja 2. “Están transmitiendo una alegría enorme. Lourdes está más talentosa que nunca y a Fede lo vi feliz bailando. Flor y Facu también atravesaron momentos difíciles. En esta oportunidad voy a votar a la pareja 2”, afirmó Florencia Peña. “Lourdes y Fede han sobrevivido a todo y ha traído mucho show.



Flor y Facu son virtuosos y siempre redoblaron la apuesta. Voy a elegir a la pareja 1”, se diferenció Marcelo Polino. Sin embargo, Flavio Mendoza se volcó hacia la pareja 2 y le dio el primer punto de la noche. “Fueron coreografías hermosas. Técnicamente los cuatro estuvieron geniales. Pero la coreo de Flor y Facu la vi mucho más bailada, así que mi punto va para ellos”, argumentó Laura Fidalgo.



“Las dos parejas son maravillosas. Me voy a quedar con la 2”, cerró el primer ritmo Aníbal Pachano.

ADAGIO PARA EMPATAR



El segundo ritmo fue libre. Previo a bailarlo, las dos parejas se emocionaron con un video que repasó su vida en fotos. Fede y Lourdes realizaron un adagio al compás de “Thinking out loud”, de Ed Sheeran, en tanto que Flor y Facu optaron por hacer una coreo basada en un enganchado de temas de Daddy Yankee, “Rompe”, “Gasolina” y “Ella me levantó”.

A la hora de las devoluciones, De Brito destacó que los dos equipos disfrutaron: “Flor es un volcán en erupción y Lourdes es exquisita. Mi voto, en este caso, es para la pareja 1”. Pampita hizo hincapié en “el huracán Vigna”, pero le dio su punto a la pareja 1. Flor remarcó: “Los dos equipos tienen magia. Fede está bailando con una energía especial. Es muy difícil, pero me voy a inclinar por la emoción: pareja 1”. Polino también eligió a Fede y Lourdes y dejó la serie igualada. “Facu y Flor estuvieron con una fuerza increíble, pero en esta noche de tanta emoción mi voto va para la pareja 1”, argumentó. Flavio se pronunció en el mismo sentido: “Son increíbles los cuatro, pero la emoción del adagio fue para que ganaran”. Laura también eligió a la pareja 1: “Facu y Flor arrasan energéticamente, pero Fede y Lourdes me emocionaron”. Y finalmente, Pachano le dio un carácter unánime al fallo del jurado en favor de Fede y Lourdes: “Los cuatro estuvieron maravillosos. Voy a felicitar a Federico, que hoy bailó mejor que todo el año, así que voy a inclinarme por la pareja 1”.



EL PÚBLICO DEFINIÓ



Igualada la serie, la última palabra la tuvo el público en la votación telefónica. Con el 57.73% de los votos, Flor y Facu fueron los elegidos para disputar la gran final del próximo lunes. Su rival saldrá de la otra semifinal, en la que se enfrentarán mañana Karina “La Princesita”–Emiliano Buitrago y Nicolás Occhiato–Florencia Jazmín Peña.