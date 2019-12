Anna Chiara estuvo varias horas ante la justicia y los detalles de su denuncia fueron escabrosos.

Se conocieron más detalles de la denuncia de Anna Chiara del Boca contra su padre por abuso sexual agravado y corrupción de menores agravado por el vínculo que realizó contra Ricardo Biasotti, su padre biológico.

Juan Pablo Fioribello, abogado de Andrea del Boca aseguró que Anna fue a declarar con custodia por temor a ser agredida en la vía pública. El letrado reveló que "fue una declaración en la que hubo momentos desgarradores, tremendos". "No sólo ratificó al 100% la denuncia que había hecho sino que amplió un montón de detalles. Se sometió a todo tipo de preguntas de la Fiscalía. Lloró y se quebró muchas veces. Y dijo cosas terribles", indicó el abogado de Anna Chiara.

"Habló de abusos de todo tipo. Dijo que la hacía dormir abrazada a él y le frotaba sus partes íntimas, totalmente desnudo", aseguró Fioribello, además de contar que la joven expresó que la hacían ver películas pornográficas. "Habló de besos en la boca y de que la obligaban a presenciar actos sexuales con la pareja ocasional que tenía Biasotti en ese momento".

Vale recordar que en el expediente figuran los espeluznantes dibujos que Anna realizó cuando tenía apenas 5 años. "El dibujo es aterrador. Hay que tener en cuenta que los niños plasman lo que les está pasando en su vida. Los expertos señalaron que evidentemente hay un abuso", explicó Paula Ojeda, una de las abogadas de la joven actriz.

