El brazo golpeado de María Cristina de 68 años

Una mujer de 68 años fue víctima de una salvaje golpiza por parte de los inquilinos que no le quieren pagar el alquiler de su local. La golpiza ocurrió luego de que la mujer les pidiera que dejen el local por falta de pago, a raíz de ello la mujer fue encerrada y golpeada.

Tras esto María Cristina, víctima del hecho, realizó la denuncia pero los individuos continúan libres y amenazándola de muerte.



"Comencé a detectar y a enterarme de sus comportamientos y manifestaciones violentas hacia vecinos y otros comerciantes de la zona. Entonces les pedí que se vayan, y ahí empezó todo", manifestó la mujer sobre las personas que alquilan su local para el funcionamiento de una remisería.



"En principio eran amenazas, que fueron subiendo de tono, hasta que llegaron a decirme que no los joda más o me mataban", detalló.

Noticias relacionadas

La mujer sufrió un saqueo en su casa por parte de esta gente, el hecho sucedió el 30 de noviembre cuando le robaron parte de sus pertenencias, medidores de luz y gas, y las cámaras de seguridad.



Respecto a la golpiza que sufrió, dijo: "Me metieron hacia el interior del negocio, me empujaron y me tiraron al piso. Allí me agarron de los brazos entre tres y me pegaba la mujer. Los otros le decían a ella: 'Matala a la vieja de mierda'."



"Me siento defraudada, por todos. A mi edad tengo que estar pasando por estas cosas, por una mujer que es violenta, que se quiere quedar con el local, que es lo único que tengo para subsistir. No puedo vivir amenazada de muerte", cerró.