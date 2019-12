"Cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una BALA en la cabeza a la sin vergüenza de Cristina", escribió el empresario cordobés Robert Maggi, quien es titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de localidad de San Francisco.

El empresario publicó esa potencial amenaza de muerte en su perfil de la red Facebook, aunque poco después la borró, pero las capturas quedaron.

Maggi lanzó esta afirmación al referirse a la fiesta popular del 10 de diciembre en Plaza de Mayo.

El día de la asunción presidencial, a través de su cuenta de Facebook, el empresario cordobés expresó: "Sin dudas que nuestro país hoy está de luto, verdadero asco me da. Ahora yo me pregunto, cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en la cabeza a la sinvergüenza de Cristina. ¿Justo hoy a la enferma, tilinga de la hija le dieron el alta médica en Cuba? ¡Qué casualidad!".

La amenaza potencial de muerte rápidamente se viralizó y Maggi borró su posteo, aunque las capturas de su descargo siguieron difundiéndose en las redes sociales. Sus declaraciones generaron un repudio general y muchos de los empresarios de la zona llamaron a los medios para despegarse de las mismas.