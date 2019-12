Fernández tomando examen, foto Twitter

El presidente Alberto Fernández arribó esta mañana a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con el objetivo de participar de la mesa de examen que evaluará a un grupo de alumnos de su cátedra en la casa de altos estudios.



Tras pasar la noche en la Quinta de Olivos, el mandatario llegó a la Casa Rosada a bordo del helicóptero y se subió a un auto oficial, con rumbo a la sede universitaria ubicada en Avenida Figueroa Alcorta 2263, en el barrio porteño de Recoleta.

El jefe de Estado tiene previsto participar de la mesa de examen que evaluará a un grupo de alumnos de la cátedra de Teoría General del Delito y Sistema de la Pena.

Asimismo, se barajaba la posibilidad de que aprovechara la ocasión para pedir licencia del puesto docente, pese a que legalmente no es incompatible ese cargo con el de Presidente.

En ese sentido, el Decreto 1033/2001 establece que "el desempeño de horas de clase o de cátedra no se encuentra alcanzado por la incompatibilidad prevista en el Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional".



Alberto Fernández se desempeña desde 1985 como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA): dos años antes, el dirigente peronista se había recibido de abogado en esa misma casa de altos estudios con un promedio de 7,80.



El actual Presidente dicta la materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena, que trata sobre temas como la política criminal, el dolo, la culpabilidad, la tentativa, las consecuencias jurídicas del delito y las penas, entre otros.