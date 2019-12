Rocío Marengo dejó al descubierto a su novio en un video de Instagram.

La modelo Rocío Marengo que ha estado viviendo por un tiempo largo en Chile dijo que después de blanquear su relación con Eduardo Fort (hermano de Ricardo) sintió un gran alivio por hacerlo. Marengo y el empresario están juntos desde 2014, pero decidieron mantener su relación oculta.

Rocío pasó por el programa de Verónica Lozano, reveló que estaba en pareja con Eduardo y explicó los motivos por los que no se mostraban juntos en público. "Creemos que uno de los secretos para que el amor triunfe es vivir como personas normales, sin estar en la escena mediática", dijo la modelo.



Marengo recordó que con el empresario se conocieron en un parrilla, donde cada uno estaba cenando con sus amigos, y que al final terminaron tomando un café los dos juntos. "Él es muy tímido, muy tranquilo", dijo sobre su novio.

Después de tanto misterio, finalmente, la ex de Marley decidió dar un paso más y se mostró con su pareja en redes. Al ritmo de la canción "Hakuna Matata", subió un video en el que ella aparece cantando mientras él conduce el auto. "Me dejé llevar por el tema", comentó divertida.