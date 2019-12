Los festejos del plantel Millonario.

River Plate derrotó a Central Córdoba de Santiago del Estero 3 a 0 en Mendoza y se consagró campeón de la Copa Argentina, lo que le permitió además clasificarse a la fase de grupos de de la Copa Libertadores 2020.

Ignacio Scocco (30m.Pt), Ignacio Fernández (22m.st) y Julián Álvarez (26m.St) marcaron los goles del partido que se jugó en el estadio Malvinas Argentinas, con el arbitraje de Facundo Tello.

Your browser does not support the video element.



El Millo acumuló su título 48 entre Ligas y Copas y se alejó a dos de Boca (46), su más inmediato perseguidor. Lo siguen Racing (30), Independiente (25) y San Lorenzo (17).



Tomando todas la competencias, Boca sigue liderando con 68, pero sólo dos títulos por encima de River que ahora sumó la 66ª estrella de su historia. Independiente (45), Racing (36) y San Lorenzo (22) completan el top five de los máximos ganadores del fútbol argentino.

Noticias relacionadas

River Campeón

De esta forma, el equipo de Gallardo sigue imparable y sumando títulos para dejarlo en la historia más grande del club de Núñez y así cerrar un gran 2019.