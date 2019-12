Este viernes, se disputó la segunda semifinal del Bailando 2019 con la disputa entre Karina La Princesita y su bailarín Emiliano Buitrago contra Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña.



En la votación telefónica, Nicolás Occhiato logró obtener el 53,47 por ciento de los votos que le permitieron acceder a la gran final del próximo lunes.



KARINA SE HIZO FUERTE EN LA CUMBIA



Marcelo presentó la segunda semifinal del Súper Bailando, que tuvo como protagonistas a Karina “La Princesita”–Emiliano Buitrago y Nicolás Occhiato–Florencia Jazmín Peña. La gala arrancó al ritmo de la cumbia, pero antes de bailar las dos parejas recibieron un mensaje motivador de sus coaches, Majo Carnero y Matías Ramos. “Agradecemos al jurado por las devoluciones, pero sabemos que estamos acá por el voto de la gente”, reconoció Karina.

“Esto es una locura hermosa. Lo que pase va a estar bien”, aseguró Nico, que tuvo el infaltable apoyo de su abuela Conce. En primera instancia, Karina y Emiliano (pareja 1) interpretaron “La cola”, de Los Palmeras. Luego, Nico y Flor (pareja 2) representaron el tema “Baila”, de Agapornis. “Felicitaciones por llegar hasta acá. Nadie daba dos pesos por ustedes y la rompieron. Tienen muchas cosas en común. En esta cumbia me voy a quedar con la pareja 1”, señaló en las devoluciones Ángel De Brito.



“Las dos parejas abrieron su corazón. Karina estaba haciendo su ritmo y la vi disfrutar. Vino iluminada. Nico trajo a Flor, que nos sorprendió a todos, y logró estar a la altura de las circunstancias. Está muy peleado, pero mi voto es para la pareja 2”, se pronunció Carolina “Pampita” Ardohain.

“Son dos parejas que trajeron buena onda y humildad. Fue muy lindo verlos. Merecían estar en la semifinal. Es muy difícil elegir, pero me quedo con la pareja 2”, indicó Florencia Peña. “Son dos parejas que vinieron como alumnos y se van con un título, ganen o no el certamen. Voy a elegir a la pareja que siente más en la sangre este ritmo, que es la pareja de Karina”, explicó Marcelo Polino. “Estoy orgulloso de vos, Karina. Sos un ejemplo. En esta oportunidad me voy a quedar con la pareja 1”, afirmó Flavio Mendoza.



“Lo que más me gusta de los cuatro es que los veo verdaderos. En este ritmo la vi bailar mucho más a Kari, así que elijo a la pareja 1”, definió el primer punto Laura Fidalgo. “Cada uno dio lo mejor que pudo. Yo voy a comprar el carisma de la pareja 2”, completó Aníbal Pachano.

Emocionada por las devoluciones del jurado, Karina confesó: “Yo lloré todos los días antes de venir acá, por la cantidad de cosas terribles que me decían en las redes sociales. Esas cosas hieren mucho. Pero venir terminó siendo un aprendizaje”.

EL RITMO LIBRE LOS IGUALÓ

El segundo ritmo fue de libre elección. Previamente, las parejas disfrutaron y se emocionaron hasta las lágrimas con un video que repasó sus vidas en fotos. Karina y Emiliano hicieron una performance de “Beautiful & fighter”, de Christina Aguilera, mientras que Nico y Flor optaron por bailar un enganchado de temas de Ricky Martin, “La bomba”, “She bangs” y “Pegate”. Antes de recibir el veredicto del jurado, Nico conmovió a todos abrazándose con sus tres abuelos, quienes revelaron: “Nunca lo vimos llorar”.

De Brito remarcó que los dos equipos trajeron la familia al programa, pero apuntó: “Este baile estuvo complicado. No me gustó tanto como la primera vez. Nico y Flor estuvieron más contundentes, así que mi voto es para ellos”. Pampita sostuvo: “Son dos parejas que generan emoción. Es una noche muy especial. ¡Qué lindo llorar de alegría! Las dos parejas estuvieron muy nerviosas, pero la que se destacó fue la pareja 2”.

Flor le dedicó unas palabras a Karina: “No escuches nada. Sé feliz porque te lo merecés. Recordá esta pista para siempre, porque este es tu valor, sobreponerte a las adversidades”.

Y agregó: “Voy a votar a la pareja que más me voló la cabeza, que fue la pareja 2”. Polino también se inclinó por Nico y Flor, “por un error en la pareja de Kari”, y de esta manera emparejó la serie. Flavio comentó: “Hoy tengo que elegir a uno de los dos y creo que se lo merece la pareja 2”. Laura notó que “hubo una perdidita de Karina” y se quedó con la pareja 2 porque “estuvo más fuerte y precisa”.

Por último, Pachano concluyó: “Está re bueno que en este programa se haya traído a la familia. El amor y el arte sanan. Voy a votar por la pareja 2”.



LA GENTE DESEMPATÓ



El segundo finalista se definió mediante la votación telefónica. Con el 53.47% de los votos, Nico y Flor fueron elegidos para disputar el próximo lunes la finalísima del Súper Bailando frente a Flor Vigna y Facu Mazzei.



