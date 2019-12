Laurita Fernández.

Laurita Fernández disfruta de sus vacaciones en las paradisíacas playas de México junto a su pareja, Nicolás Cabré, y no pierde oportunidades para cautivar a sus 4 millones de seguidores de Instagram con sensuales imágenes.

En la semana compartió fotos con una bikini estampada con animal print que subió la temperatura de las redes. En la imagen, se la ve arrodillada y riendo, con un ojo tapada por una especie de cámara e intentando guiñar el otro.



“Todavía no sé guiñar el ojo”, escribió junto a la infartante postal que recibió cerca de 40 mil “me gusta” en pocas horas.



Además también compartió otra postal donde escribió: “No me hallo con la bikini enganchada para arriba. La veo en fotos y me gusta, me lo pongo yo y me veo rarísima. Aguante la malla tiro bajo, aguante Britney y Bandanas”, escribió la bailarina que tuvo un paso muy exitoso por el programa de Marcelo Tinelli, Bailando por un Sueño.



De esta forma la bailarina y ahora flamante actriz comienza a despedirse de un magnífico 2019 donde la tuvo protagonizando grandes desafíos y ahora se prepara para encarar una temporada de verano que la tiene como protagonista.