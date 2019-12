La abuela de Nico Occhiato y un recuerdo especial hacia Vigna.

El viernes se llevó a cabo la segunda semifinal del Bailando 2019, Karina "La Princesita" se enfrentó a Nico Occhiato en una velada donde la emoción fue centro de la pista.



En un momento de la noche, donde finalmente Occhiato terminó corándose finalista, la abuela del joven, Conce, tuvo palabras muy sentidas con la ex de su nieto, Flor Vigna, quien fue la primera en llegar a la final del lunes.



"Estoy contenta por la final. También estoy feliz por Flor Vigna que salió campeona, es una divina. Pero… vamos a ver quién llega a la final", comenzó diciendo.



"A Flor la abracé, me la comí toda. Los brazos, la cara", remarcó.

Conce miró directamente a Vigna y le dedicó unas dulces palabras: "Fueron muchos años juntos, la verdad es que la amo y la quiero. Que sea lo que Dios quiera para Nico, para Flor. Se merecen ganar".

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.



El lunes no será una noche más, la ex pareja se enfrentará en la pista para definir al campeón del certamen más famoso del país. ¿Quién ganará?