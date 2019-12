Captura de video, nene hincha de Boca

El 12 de diciembre, los hinchas de Boca festejaron su día con una masiva juntada en el Obelisco. Varios medios se hicieron presentes para entrevistar a simpatizantes que se preparan para el arribo de Juan Román Riquelme al club.



Pero un divertido hecho se robó la atención de todos, especialmente en redes, y es que un pequeño fue entrevistado y cometió en furcio de decir "Aguante River", lo que hizo estallar a todos.

Your browser does not support the video element.



“¿Contento por estar festejando el Día de Boca?”, le preguntó el periodista. “Sí”, respondió el nene emocionado y acto seguido agregó: “Aguante River”.

El nene se dio cuenta del error y uno segundos después dijo “Aguante Boca". Luego se fue rápido con sus padres, algo avergonzado.

Noticias relacionadas



El periodista buscó consolarlo pero el nene ya se había ido y rápidamente tomó notoriedad en redes.