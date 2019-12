Cristina Kirchner junto a Verónica Magario en la asunción de Jorge Ferraresi en Avellaneda

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró que “se viene una etapa diferente” en Argentina “en la que hay que discutir la matriz económica”, al hablar en el acto de asunción de Jorge Ferraresi como intendente de Avellaneda.

Luego del discurso del intendente, Cristina felicitó a Ferraresi: "Todo lo que contó Jorge hace innecesario que les explique por qué Ferraresi es el vicepresidente del Instituto Patria. Fueron momentos muy duros. Oscar Parrilli organizó ese lugar. Que fue y que es un lugar de pensamiento, discusión y encuentro. Que también fue trinchera en momentos duros".

"Después vino Unidad Ciudadana y Avellaneda tuvo un lugar preponderante. Nunca me voy a olvidar del acto en Arsenal. Fuimos a dar la discusión en un momento donde las cosas parecían que no iban a poder cambiar", comentó.

Noticias relacionadas

También recordó una anécdota durante esos actos de 2017: "Los asesores de imagen, o coacheadores, nos decían no hay que cantar más 'vamos a volver' porque es feo, no nos sirve, nos espanta los votos. En algún momento uno termina hasta dudando, yo hacia todo lo posible para que no cantaran 'vamos a volver' pero no había caso. Cada acto terminaba indefectiblemente con el 'vamos a volver'".

Your browser does not support the video element.

Asimismo, expresó que la vuelta al poder "no fue magia, de ninguna manera. Ni fueron magia los 12 años y medio de empoderamiento popular".

"En una invocación religiosa se pedía que la gente no se inundara más, que tuvieran las cosas que les hacen falta. Esto solo pasa si se administran bien los recursos", dijo y comparó la situación de la Ciudad de Buenos Aires con La Matanza: Cómo con 202 km cuadrados, la Ciudad de Buenos Aires va a tener en 2020 un presupuesto que oscila 497 mil millones de pesos para 2,8 millones de habitantes. Y La Matanza, con 2,4 personas y 325 km cuadrados, 10 mil millones ejecutó este año que pasó", dijo.

"No es una cuestión de peronistas ni antiperonistas. Hay que ponerse a discutir, dónde asignar los recursos. La Ciudad de Buenos Aires no necesita pavimento, ni luz ni agua. Hay que hacer un plan de obras que sea absolutamente distributivo".

Your browser does not support the video element.

Por otro lado, habló sobre el proyecto de armar un Consejo Económico Social para combatir la crisis: "Alberto va a enviar un proyecto de ley para convocar a la conformación de un Consejo Económico Social. Hay que bajar con esta discusión a los clubes, barrios, municipios, escuelas y aprovechar esta oportunidad histórica".

"Se ha podido comparar un modelo de sociedad que decía que hay que achicar el Estado, que no había que tener subsidios, que el Estado tenía que ser subsidiario. El fracaso de este modelo en Argentina y en la región nos exige a todos poder discutir el país que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos", declaró.

"No es fácil ser mujer en Argentina y ejercer el poder. Podés ser mujer y siempre queriendo quedar bien, pero ejercer el poder en una sociedad con fuertes injusticias, no es fácil. Pero no me quejo, porque nadie puede esperar que todo el mundo te quiera. Es muy difícil ser presidenta de Argentina y que todos te quieren. Yo elegí quiénes quiero que me quieran. Y yo quiero que me quiera el pueblo, los trabajadores, los jóvenes. Eso nunca es gratis", expresó.

Cristina Kirchner se hizo presente en el Centro Municipal de Exposiciones para la asunción del tercer mandato del jefe comunal justicialista que arribó por primera vez al municipio como intendente en 2011 y fue reelecto en 2015 y 2019.

El pasado 27 de octubre, Ferraresi se impuso por el 60,38% de los votos.

Días atrás, la vicepresidenta ya había participado de la asunción de Fernando Espinoza en La Matanza y de Mayra Mendoza en Quilmes.