José Urtubey

El vocal de la UIA, José Urtubey, se mostró sorprendido tras el DNU sobre la doble indemnización en caso de un despido sin causa justa y remarcó que, a diferencias de medidas de ese tipo, “la mejor manera de generar y mantener el empleo es con políticas productivas y no con un ancla artificial”.

El DNU va en sintonía con el paquete de leyes en torno a la emergencia económica que el Ejecutivo está afinando y que ingresará al Parlamento en las próximas horas.

“En la campaña siempre lo sostuve: la doble indemnización me parece una medida inadecuada. La mejor forma de generar empleo y de mantener empleo genuino es con políticas productivas. No creo que sea una medida positiva”, inició.

Noticias relacionadas

Ante la consulta sobre cómo fue la recepción de los empresarios, Urtubey dijo: “A mí me tomó por sorpresa. No creo que una medida puntual afecte un diálogo social. Yo puedo no estar de acuerdo pero creo en el pacto social, sin dudas”.

“Yo diría que en algún punto la generación de empleo genuino viene de motores productivos, no a partir de poner un ancla artificial. Esperemos que no se prorrogue. No son decisiones que permitan la reactivación, pero eso es una opinión personal”, cerró.