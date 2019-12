Un turista inglés murió y su hijo resultó herido en una pierna, al ser interceptados por dos motochorros en momentos en que se disponían a ingresar al Hotel Faena de Puerto Madero.

El trágico episodio se registró en la mañana del sábado a la altura de la calle Marta Salotti 445, donde está la puerta de ingreso al Hotel Faena, cuando los dos hombres fueron sorprendidos por al menos dos asaltantes que circulaban en moto y tenían otro vehículo de apoyo.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, las víctimas trataron de defenderse y fueron baleadas, siendo auxiliadas en un primer momento por efectivos de Prefectura y luego por las ambulancias del SAME, que los trasladó hasta el Hospital Argerich, donde uno de ellos dejó de existir.

Prefectura Nacional, a cargo de la investigación, solicitó la colaboración de la Policía de la Ciudad y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para conocer en detalle el trayecto que hicieron los turistas y confirmar la principal hipótesis: los asaltantes "marcaron" a la familia en el aeropuerto internacional y siguieron el vehículo para sorprenderlos en el momento en el que descendían.

Asimismo, indicaron que se trata de un modus operandi reiterado en hechos ocurridos recientemente, con turistas asaltados al momento de ingresar en hoteles de Buenos Aires.

Las víctimas del violento robo no llegaron a bajar del vehículo cuando los dos motochorros los interceptaron y, en medio de un forcejeo, les dispararon. Uno de los proyectiles impactó en el pecho de Matthew Charles Gibrand , de 50 años, y en la pierna de su hijo, Stefan Joshua Zone, de 28.

En tanto, la fiscal Ana Yacobucci toma declaración a testigos del intento de robo y homicidio. Entre ellos, al chofer de la combi que presenció el ataque que ocurrió a metros del hotel de Puerto Madero, cerca de las 11 de este sábado.