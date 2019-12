Marley y Flor Peña comparten una amistad entrañable de muchos años y suelen compartir varios momentos juntos en redes sociales. Este sábado la actriz y el conductor se juntaron para pasar la tarde y Flor y el pequeño hijo de Marley, Mirko, protagonizaron un disparatado momento.

Los divertidos viajes y las reuniones siempre son inmortalizadas en las redes sociales, en donde siempre hay muchas risas incluidas. Esta vez, fue Mirko quien protagonizó un momento increíble con la actriz.

Marley le pregunta: “¿Quién es ella? y la respuesta del bebé sin dudar fue: “Tía Su”. Enseguida, rompieron en carcajadas y Marley filmó el momento. Entre risas, Flor le dice: “Ojalá, Dios te escuche”.

La filmación la subió la actriz a su cuenta de Instagram y escribió: “Mirko me confundió con la tía @gimenezsuok. Entendió todo @marley_ok”.

Además del video, los papás de Mirko y Felipe, el hijo más chico de Florencia, fueron retratados por sus papis con una tierna foto que también fue compartida en Instagram.