Racing se quedó con la primera edición del Trofeo de Campeones, al ganarle 2 a 0 a Tigre en Mar del Plata; los goles de la "Academia", en lo que fue la despedida de su técnico Eduardo Coudet, fueron anotados por Matías Rojas (30m y 44m PT).



El encuentro se disputó ante cerca de 30 mil personas en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Fernando Rapallini.



El equipo de Avellaneda fue más eficaz que lucido, frente a un rival que estuvo a la altura de la final, y se quedó con este nuevo trofeo gracias a dos goles convertidos a los 30 y a los 44 del primer tiempo por Matías Rojas.



El triunfo significó la despedida del Chacho Coudet quien deja a Racing tras lograr dos títulos.

"Siento orgullo por este equipo. Merecíamos cerrar el ciclo de esta manera. Enfrentamos a un gran rival. Los dos goles se dieron como pensábamos", comenzó el Chacho.

También se refirió a los hinchas de Racing: "Los quiero, los quiero. Siento que tomo una decisión correcta (al irse), pero los voy a extrañar". Pero lo que más llamó la atención fue cuando hizo una crítica que claramente fue para el próximo entrenador de la Academia, Sebastián Beccacece.

"El DT que venga va a tener la suerte de jugar siete partidos y poder salir campeón (las fechas que le quedan a la Superliga), yo no la tuve. Tengo una manera de ser y de proceder. Hace 3 años elegí el lado de Avellaneda en el que quería estar. Yo a Independiente no lo voy a dirigir nunca. A Racing, otra vez, sí", cerró.



El campeón de la Superliga 2018/2019 no lograba dos títulos en un mismo año desde hacía 52 años, cuando el histórico "Equipo de José" se consagró Campeón de América ante Nacional de Uruguay y luego intercontinental frente el Celtic Glasgow de Escocia.