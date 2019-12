El presidente Alberto Fernández dijo que el asalto a una familia de turistas ingleses en el barrio porteño de Puerto Madero, en el que un hombre murió baleado y uno de sus hijos resultó herido, se trató de un "hecho atroz".

"Es algo que no debemos tolerar, debemos ser severos, buscar a los responsables y hacerles pagar lo que han hecho con el rigor de la Justicia, definitivamente es así", declaró a la radio Mitre sobre el crimen cometido el sábado en la puerta del hotel Faena, donde los visitantes extranjeros fueron asaltados por un grupo de delincuentes que intentó robarles.

"No debemos tener dudas de cómo actuar frente a ellos", afirmó.

Remarcó que "el argumento sociológico del por qué del crimen que habla de la desigualdad puede ser tan cierto como que el que delinque tiene que ser castigado y punto".

"En eso no tenemos que tener dudas, frente a quien comete un hecho de semejante violencia", aseveró.



En ese sentido, el presidente señaló que espera "que la Policía actúe rápidamente y encuentre a los responsables y que se los juzgue y condene".

"Ha sido un hecho atroz como muchos hechos que ocurren, porque el delito en Argentina no ha mermado, a pesar de las estadísticas que decía (la ex ministra de Seguridad de la Nación) Patricia Bullrich", puntualizó.

"Yo pido que en este tiempo también los argentinos nos pongamos de pie y seamos inflexibles frente al delito; después, obviamente, cuando la Argentina mejore, la economía se recupere y la igualdad funcione, todo eso va a hacer que el delito caiga", manifestó.

Fernández consideró que "todo el que está en la calle puede sentirse inseguro con razón" y que aunque él "ahora es un privilegiado", circula "permanentemente por la calle caminando o en el auto".

"En el problema de la inseguridad las principales víctimas son los pobres, los que menos tienen, los que se toman un tren o el colectivo, los que caminan por las calles, los otros andan en un auto, van de un garaje a otro, y el riesgo lo minimizan por esa posibilidad que tienen", subrayó.