Momento en que los delincuentes dejan el banco armados, captura video

Chile vive uno de sus años más violentos a nivel político y social. Desde comienzo del mes de octubre, diversas protestas e incidentes se desarrollan en diferentes partes del país trasandino y este fin de semana no fue la excepción. Un grupo de al menos 15 encapuchados fuertemente armados asaltaron en la tarde del sábado la sede BancoEstado del Mall Arauco Maipú y causaron pánico entre los presentes.

Los sujetos habrían sustraído cerca de 194 millones de pesos chilenos del recinto, tras amenazar a cerca de 10 clientes que estaban en el lugar y a funcionarios de la sucursal bancaria. Los trabajadores fueron obligados a digitar las claves de la bóveda.

La situación fue tan violenta al punto tal que una persona fue usada como rehén y al guardia del lugar le quitaron el chaleco antibalas y su arma para atarlo y golpearlo.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

La subcomisaria de Servicios de la 25 Comisaría de la zona, indicó que los delincuentes portaban chalecos antibalas, cascos y armas de fuego largas.

En un video dado a conocer en redes se ve cómo los delincuentes se marchan del local de manera muy violenta ante la atónita mirada de los presentes que registraron el hecho. Al momento de escapar dejaron "miguelitos" para evitar ser seguidos.

La violencia en Chile no se detiene desde el 19 de octubre cuando varios ciudadanos decidieron manifestarse contra el aumento del boleto de subte, una protesta que terminó con serios incidentes. Con el correr de los días, las marchas comenzaron a reproducirse y junto con ellas, episodios de violencia con saqueos, robos, muertos y detenidos que también se registraron en los últimos días de octubre. Por el momento parece difícil que el país vecino logre una paz social y mermen los hechos delictivos.